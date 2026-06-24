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Абхазия Информ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ XIV ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ФОРУМА

Новости Среда, 24 июня 2026 17:38
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ XIV ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ФОРУМА

Сухум. 24 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Председатель Конституционного суда Республики Абхазия Диана Пилия принимает участие в работе XIV Петербургского международного юридического форума «Время быть в праве». Петербургский международный юридический форум – крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по вопросам права в интересах граждан, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры и регулирования социально-экономической сферы в современных условиях.

Форум проводится Министерством юстиции Российской Федерации и Фондом Росконгресс в соответствии с указом президента Российской Федерации и собирает на одной площадке свыше 5 тысяч представителей юридического сообщества, деловых и академических кругов России и зарубежных стран.

Главным событием мероприятия стало пленарное заседание на тему «Международное право — привилегия первых или право равных?», а также традиционные заседания министерств юстиции и СНГ в сфере судебно-экспертной деятельности.

В рамках форума пройдут сессии-дискуссии по вопросам эффективного государственного управления, развития цифровых технологий, искусственного интеллекта и правового регулирования.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 24 июня 2026 17:42

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