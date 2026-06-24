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Абхазия Информ

В ТПП ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости Среда, 24 июня 2026 17:42
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В ТПП ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 24 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Инар Ладария провел рабочую встречу с представителями бизнес-сообщества Краснодарского края и Московской области. В состав делегации вошли руководители и топ-менеджеры компаний, работающих в ключевых секторах экономики. Среди них – производители продуктов питания, представители строительной отрасли, поставщики медицинского оборудования, а также ряд предприятий легкой промышленности.

Российские бизнесмены прибыли в республику в рамках специализированной бизнес-миссии, цель которой – установление прямых деловых контактов и расширение географии сбыта своей продукции на абхазском рынке.

Открывая встречу, президент ТПП Инар Ладария подчеркнул важность подобных визитов для укрепления экономического сотрудничества между двумя странами. Он отметил, что абхазская сторона заинтересована в привлечении качественных товаров и технологий.

«Основная миссия ТПП – содействие работе предпринимателей и их поддержка. К этому же относится и поддержка партнёров, приезжающих в Абхазию для ведения бизнеса», – отметил Инар Ладария.

«Мы всегда с большим удовольствием посещаем Торгово-промышленную палату. Здесь, как нигде, умеют встречать. Чувствуется высокий уровень культуры. А те советы, которые вы даёте нашим компаниям, всегда продуктивны и очень полезны», – заявили российские коллеги.

В ходе деловой встречи стороны обсудили логистику, ценообразование и механизмы взаимодействия с местными дистрибьюторами.

Программа пребывания делегации рассчитана на несколько дней. За это время гости проведут серию двусторонних переговоров с потенциальными абхазскими партнерами, посетят производственные объекты и торговые точки для оценки рыночной конъюнктуры.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Среда, 24 июня 2026 17:43

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