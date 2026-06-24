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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ III МЕЖДУНАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «МУЗЫКА ГОРДЫХ»

Новости Среда, 24 июня 2026 22:09
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ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ III МЕЖДУНАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «МУЗЫКА ГОРДЫХ»

Сухум. 24 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание рабочей группы по подготовке и проведению III международного музыкального фестиваля «Музыка Гордых». Встреча прошла под председательством руководителя Администрации президента Республики Абхазия Беслана Эшба Ф. В состав рабочей группы также вошли: вице-премьер Джансух Нанба, министр культуры Даур Кове, глава Администрации Сухума Тимур Агрба, замминистра МВД Беслан Чкадуа, начальник Управления гуманитарной политики Администрации президента Виктория Бебия. Руководитель делегации организаторов проекта от Российской Федерации – директор Фонда Николая Расторгуева Дмитрий Лукашин, представил концепцию предстоящего фестиваля и доложил о ходе конкурсного отбора участников.

Встреча прошла в конструктивной и деловой атмосфере. Стороны обсудили вопросы подготовки к международному фестивалю, который состоится в столице Абхазии 26 августа 2026 года – в День международного признания независимости Республики Абхазия.

Руководитель Администрации президента высоко оценил культурную и общественную значимость проекта, отметив его роль в укреплении дружественных связей между народами Абхазии и России.

В ходе встречи Дмитрий Лукашин проинформировал членов рабочей группы о ходе конкурсного отбора, который стартовал в преддверии Дня России и продлится до 6 июля 2026 года.

Международный конкурс дает возможность абхазским исполнителям попасть в ротацию федеральной радиостанции «Гордость», а также выступить на главной сцене фестиваля в Сухуме 26 августа вместе со знаменитыми артистами.

Заявки на участие принимаются от профессиональных и начинающих исполнителей из Республики Абхазия и Российской Федерации на официальном сайте музыкагордых.рф. Для участия необходимо направить видеоролик с живым исполнением песен продолжительностью от 60 секунд до 5 минут. Количество заявок от одного участника или коллектива не ограничено.

Конкурс проводится по семи номинациям: «Голоса Абхазии», «Песня о Родине», «Песня о любви», «Песня о семье», «Песня о защитниках страны», «Голоса народов России» и «Спецприз».

Оценку заявок осуществляет профессиональное жюри, под председательством Народный артист РФ Николая Расторгуева, также в состав жюри вошли видные деятели культуры и искусства. Среди них – Народный артист РФ, композитор Игорь Матвиенко, заслуженный деятель искусств РФ, поэт Александр Шаганов, музыкальный продюсер, композитор, певец Вячеслав Бодолика, заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Ака Марзаева, заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Мария Мельниченко, министр культуры Абхазии Даур Кове, музыканты Дмитрий Нестеров и Виктория Черенцова, а также музыкант и музыкальный редактор Радио «Гордость» Олег Чубыкин.

Организаторами III международного музыкального фестиваля «Музыка Гордых» являются Фонд Николая Расторгуева и Радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

Для справки: Международный музыкальный фестиваль «Музыка Гордых» реализуется Фондом поддержки социальных и культурных инициатив Николая Расторгуева и радиостанцией «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (РФ). В 2024-2025 годах фестиваль собрал более 250 000 зрителей в Нижнем Новгороде и Москве.

Проведение мероприятия в Абхазии стало новым международным этапом в развитии проекта.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 24 июня 2026 22:21

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