ЗАДЕРЖАН ПОХИТИТЕЛЬ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Сухум. 24 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Житель г. Сухум Саитов Виталий Михайлович, 1978 г.р. органом предварительного расследования обвиняется в тайном хищении чужого имущества. Преступление имело место в городском автобусе, следовавшем по маршруту «Центральный рынок-Маяк», когда на тот момент неизвестный совершил кражу кошелька из рюкзака пассажирки. Похищены были документы, две банковские карты и деньги в сумме 30.000 рублей, о чем в дежурную часть УВД по г. Сухум с заявлением обратилась потерпевшая.

Принятыми оперативными мерами сотрудники отдела уголовного розыска столичного УВД установили личность подозреваемого в краже и задержали Виталия Саитова, который в содеянном сознался. На период предварительного следствия обвиняемый ограничен подпиской о невыезде.

В соответствии с ч. 7 ст. 19 прим.1 УПК РА названное или изображенное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.