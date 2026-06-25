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Абхазия Информ

ТЕЛЕГРАММА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РУКОВОДСТВУ ВЕНЕСУЭЛЫ В СВЯЗИ С ТРАГИЧЕСКИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Новости Четверг, 25 июня 2026 15:36
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ТЕЛЕГРАММА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РУКОВОДСТВУ ВЕНЕСУЭЛЫ В СВЯЗИ С ТРАГИЧЕСКИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба направил телеграмму соболезнования и.о. президента Боливарианской Республики Венесуэла Делси Элоине Родригес Гомес в связи с трагическими последствиями землетрясения.

В телеграмме соболезнования отмечается:

«Уважаемая госпожа Делси Родригес!

От имени народа Республики Абхазия и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения, постигшего Венесуэлу.

С глубокой скорбью разделяем боль народа Венесуэлы. Прошу передать слова искреннего сочувствия семьям погибших, а пострадавшим – пожелания скорейшего выздоровления.

В эти тяжелые дни народ Абхазии выражает солидарность с народом Венесуэлы.

Желаем вам мужества, стойкости и скорейшего преодоления последствий этой трагедии».

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 25 июня 2026 15:40

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