ТЕЛЕГРАММА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РУКОВОДСТВУ ВЕНЕСУЭЛЫ В СВЯЗИ С ТРАГИЧЕСКИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба направил телеграмму соболезнования и.о. президента Боливарианской Республики Венесуэла Делси Элоине Родригес Гомес в связи с трагическими последствиями землетрясения.
В телеграмме соболезнования отмечается:
«Уважаемая госпожа Делси Родригес!
От имени народа Республики Абхазия и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения, постигшего Венесуэлу.
С глубокой скорбью разделяем боль народа Венесуэлы. Прошу передать слова искреннего сочувствия семьям погибших, а пострадавшим – пожелания скорейшего выздоровления.
В эти тяжелые дни народ Абхазии выражает солидарность с народом Венесуэлы.
Желаем вам мужества, стойкости и скорейшего преодоления последствий этой трагедии».
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