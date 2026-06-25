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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ФНС РОССИИ

Новости Четверг, 25 июня 2026 15:45
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ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ФНС РОССИИ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился сегодня с руководителем Федеральной налоговой службы России Даниилом Егоровым и его заместителем Юлией Шелепиной, прибывшими в республику с рабочим визитом. Во встрече приняли участие премьер-министр Владимир Делба и министр по налогам и сборам Эдгар Бения.

Приветствуя гостей, Бадра Гунба подчеркнул значимость взаимодействия налоговых ведомств Абхазии и России, отметив, что сотрудничество приобрело практический характер и уже приносит конкретные результаты.

Президент подчеркнул, что ФНС России по праву считается одной из самых современных и технологически развитых налоговых служб в мире, а реализованные российскими специалистами решения в сфере цифровизации и налогового администрирования служат для Абхазии важным ориентиром.

Глава государства высоко оценил поддержку ФНС России в модернизации налоговой системы Абхазии. Бадра Гунба отметил, что внедрение цифровых инструментов, в том числе системы онлайн-касс и новых механизмов администрирования, стало возможным благодаря помощи и экспертному сопровождению российских специалистов.

Даниил Егоров сообщил, что запланированные в начале года совместные проекты реализуются в намеченные сроки. Он уточнил, что в республике уже началась установка онлайн-касс, что является лишь первым этапом развития.

По его словам, перед специалистами стоит серьезный вызов, который требует одновременного обеспечения справедливости налогообложения и создания удобных, комфортных условий для налогоплательщиков, чтобы вся система функционировала четко.

Даниил Егоров подчеркнул важность передачи российского опыта абхазским коллегам, которые успешно адаптируют программные решения под реалии республики.

В завершение встречи президент выразил благодарность российским коллегам за внимание к обсуждаемым вопросам, готовность делиться опытом и оказывать практическое содействие.

Бадра Гунба выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество будет и дальше укрепляться, способствуя успешному решению стоящих перед республикой задач.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 25 июня 2026 15:48

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