Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Прошло Координационное совещание руководителей правоохранительных органов Республики Абхазия по результатам деятельности постоянно действующей межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции по исполнению постановления Координационного совещания руководителей правоохранительных органов от 12.09.2025 г.

В совещании приняли участие: председатель КС, генеральный прокурор Адгур Агрба, секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа, вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут, председатель Службы государственной безопасности Дмитрий Дбар, председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция, начальник государственной миграционной службы Саид Цвинария, заместитель начальника ГСО Давид Джинджолия, заместители генерального прокурора, начальники Управлений и отделов Генеральной прокуратуры, старшие помощники и помощники генпрокурора, прокуроры районов, города Сухум и приравненные к ним прокуроры специализированных прокуратур и их заместители.

В ходе совещания с докладами выступили начальник Управления права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Зарина Соблирова, начальник отдела Службы Государственной безопасности Джамлет Зарандия, начальник отдела противодействия коррупции УЭБ И ПК МВД Вадим Гиголаев.

Борьба с коррупционными правонарушениями и защита государственной казны выходят на первый план в деятельности надзорного ведомства, заявил генеральный прокурор Адгур Агрба на совещании.

По его словам, в докладе Соблировой «помимо теоретической базы были представлены конкретные материалы следственной и надзорной практики».

«Будем объективны: текущая ситуация в этой сфере складывается непростая. Все мы прекрасно знаем и слышим, что происходит вокруг. Моя позиция принципиальна: каждый, кто пришел работать в органы прокуратуры, обязан стоять на страже закона», – отметил Адгур Агрба.

Он особо подчеркнул необходимость тесного межведомственного взаимодействия в вопросах борьбы с коррупцией.

«Борьба с коррупцией – это общая задача, а не только обязанность органов прокуратуры. Коллеги из Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности это прекрасно понимают. И в МВД, и в СГБ служат высококлассные, опытные профессионалы. У нас уже есть успешный опыт совместного решения сложных задач, и мы намерены его наращивать. Органы прокуратуры действуют не в одиночку, поддержка обеспечена», – заявил генпрокурор.

Агрба выразил уверенность в том, что в ближайшее время оперативные службы предоставят значимую информацию, которая послужит основой для совместных правоохранительных мероприятий.

Генпрокурор подверг критике деятельность межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции, сформированной в 2023 году.

«Скажу открыто: рабочая группа, созданная в 2023 году, до сих пор носила сугубо формальный характер. Никакого реального эффекта и результатов от ее деятельности я не увидел. Так дальше продолжаться не будет. Все недобросовестные чиновники понесут заслуженное наказание. Я не отступлю от поставленной цели», – подчеркнул он.

Глава надзорного органа предупредил подчиненных о персональной ответственности за срыв оперативных задач. По его словам, по итогам работы последуют незамедлительные кадровые решения, если руководители отделов не продемонстрируют должную эффективность.

«Многие стремились занять руководящие посты. Теперь я требую от руководителей на местах слаженной работы. Соответствующие ориентиры уже даны. Во втором полугодии мы внесем в план новые мероприятия. Они будут точечными и конкретными – мы не станем работать впустую», – резюмировал Адгур Агрба.

В завершение генпрокурор предупредил о недопустимости хищения бюджетных средств, назвав пресечение должностных преступлений прямой обязанностью сотрудников: «Каждый чиновник должен твердо усвоить: воровство из бюджета недопустимо. Кто не готов работать в таком режиме, пишите заявления. Но курс прокуратуры будет именно таким».

По итогам совещания подготовлен проект постановления, который в последующем будет разослан членам Координационного совещания правоохранительных органов.