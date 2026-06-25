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Абхазия Информ

В МИНТУРИЗМА ОБСУДИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ РЕЙДОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НЕЛЕГАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Новости Четверг, 25 июня 2026 15:56
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В МИНТУРИЗМА ОБСУДИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ РЕЙДОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НЕЛЕГАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Министерстве туризма Абхазии состоялось рабочее совещание перед началом рейдовых мероприятий по выявлению и привлечению к ответственности лиц, осуществляющих нелегальную экскурсионную деятельность.

В обсуждении приняли участие представители экскурсионных организаций, сотрудники МВД и специалисты отдела контроля за осуществлением туристской деятельности Министерства туризма. Участники рассмотрели вопросы систематизации проверок, определения мест их проведения и повышения эффективности контроля.

Министр туризма Астамур Логуа подчеркнул необходимость параллельно с контролем развивать туристское предложение: «Необходимо проработать механизмы реализации и создания новых турпродуктов, новых маршрутов, чтобы привлекать туристов».

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 25 июня 2026 16:01

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