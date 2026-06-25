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Абхазия Информ

СУХУМ ПРИМЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО МУАЙТАЙ «КУБОК ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА»

Новости Четверг, 25 июня 2026 16:01
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СУХУМ ПРИМЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО МУАЙТАЙ «КУБОК ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА»

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. С 26 по 28 июня в Сухуме пройдет Открытый международный турнир по тайскому боксу «Кубок Георгия Победоносца». В соревнованиях примут участие около 300 спортсменов из Абхазии и регионов Российской Федерации. За медали турнира поборются представители Москвы и Московской области, Подольска, Серпухова, Краснодарского края, Чеченской Республики, Республики Дагестан, Донецкой Народной Республики и Республики Абхазия.

Соревнования проводятся среди мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 и 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет, а также мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Кроме того, в рамках турнира состоятся матчевые встречи среди мальчиков и девочек 6-7 и 8-9 лет.

Предварительные поединки пройдут в зале боксерского клуба «Георгий Победоносец» в Сухуме. Торжественное открытие турнира, а также полуфинальные и финальные бои состоятся 27 и 28 июня на площади имени Сергея Багапш.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 25 июня 2026 16:03

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