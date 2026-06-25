СУХУМ ПРИМЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО МУАЙТАЙ «КУБОК ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА»

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. С 26 по 28 июня в Сухуме пройдет Открытый международный турнир по тайскому боксу «Кубок Георгия Победоносца». В соревнованиях примут участие около 300 спортсменов из Абхазии и регионов Российской Федерации. За медали турнира поборются представители Москвы и Московской области, Подольска, Серпухова, Краснодарского края, Чеченской Республики, Республики Дагестан, Донецкой Народной Республики и Республики Абхазия.

Соревнования проводятся среди мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 и 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет, а также мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Кроме того, в рамках турнира состоятся матчевые встречи среди мальчиков и девочек 6-7 и 8-9 лет.

Предварительные поединки пройдут в зале боксерского клуба «Георгий Победоносец» в Сухуме. Торжественное открытие турнира, а также полуфинальные и финальные бои состоятся 27 и 28 июня на площади имени Сергея Багапш.