НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ ПРОШЛА АКЦИЯ «ОГНЕННЫЕ КАРТИНЫ ВОЙНЫ»

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. На площади Свободы состоялась международная акция «Огненные картины войны», приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Участники акции выложили из свечей символическую композицию, изображающую карту Абхазии и фигуру летчика. Огненная картина стала данью памяти героям войны, отстоявшим свободу и независимость своей Родины.

Акция является частью масштабного международного проекта, объединяющего десятки городов и стран. Его главная цель - сохранение исторической памяти о подвиге защитников Отечества и жертвах войны, а также передача этой памяти будущим поколениям.

Организаторами мероприятия выступили Абхазская ячейка Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Республиканский волонтерский центр при поддержке Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта.