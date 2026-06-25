 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ ПРОШЛА АКЦИЯ «ОГНЕННЫЕ КАРТИНЫ ВОЙНЫ»

Новости Четверг, 25 июня 2026 16:03
Оцените материал
(0 голосов)
НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ ПРОШЛА АКЦИЯ «ОГНЕННЫЕ КАРТИНЫ ВОЙНЫ»

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. На площади Свободы состоялась международная акция «Огненные картины войны», приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Участники акции выложили из свечей символическую композицию, изображающую карту Абхазии и фигуру летчика. Огненная картина стала данью памяти героям войны, отстоявшим свободу и независимость своей Родины.

Акция является частью масштабного международного проекта, объединяющего десятки городов и стран. Его главная цель - сохранение исторической памяти о подвиге защитников Отечества и жертвах войны, а также передача этой памяти будущим поколениям.

Организаторами мероприятия выступили Абхазская ячейка Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Республиканский волонтерский центр при поддержке Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 25 июня 2026 16:05

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СУХУМ ПРИМЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО МУАЙТАЙ «КУБОК ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА» СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ ИМЕНИ ШУМАКОВА ОБСЛЕДУЮТ ПАЦИЕНТОВ В АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.