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Абхазия Информ

СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ ИМЕНИ ШУМАКОВА ОБСЛЕДУЮТ ПАЦИЕНТОВ В АБХАЗИИ

Новости Четверг, 25 июня 2026 16:05
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СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ ИМЕНИ ШУМАКОВА ОБСЛЕДУЮТ ПАЦИЕНТОВ В АБХАЗИИ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Республиканской больнице началась двухдневная работа специалистов Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Российские врачи проводят обследование пациентов с терминальной почечной недостаточностью и оценивают возможность оказания им трансплантационной помощи.

Рабочая программа началась со встречи с главврачом Республиканской больницы Эриком Хатхва. После этого специалисты ознакомились с работой профильных подразделений и приступили к обследованию пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи.

Во второй день визита запланированы дополнительные обследования, консультации и врачебные консилиумы. Итоги работы будут подведены на совещании в Министерстве здравоохранения. В обсуждении по видеосвязи примет участие главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России, академик РАН Сергей Готье.

Сегодня в отделении гемодиализа Республиканской больницы лечение получают около 70 человек. Как рассказала заведующая отделением Ирина Андреева, процедуры проводятся три раза в неделю и длятся около четырех часов.

«Возраст наших пациентов очень разный – от 30 до 90 лет. Есть люди, которые наблюдаются у нас с момента открытия отделения. Некоторые ранее проходили гемодиализ в России, а затем продолжили лечение здесь», – отметила она.

По словам Андреевой, отделение гемодиализа работает уже 14 лет и оказывает помощь пациентам с терминальной почечной недостаточностью, обеспечивая их необходимой заместительной почечной терапией.

За годы работы количество пациентов существенно выросло. Если в первые годы гемодиализ получали не больше 15 человек, то сейчас на лечении находятся уже 70 пациентов. Ежегодно к программе присоединяются около 20 новых участников.

Среди пациентов есть и те, кто проходит заместительную почечную терапию уже несколько десятилетий. Один из них получает гемодиализ около 30 лет, сейчас ему 53 года.

«Сказать, что он чувствует себя замечательно, нельзя, учитывая сопутствующие заболевания. Но он живет и благодарен за возможность получать необходимую помощь», – подчеркнула заведующая отделением.

По ее словам, часть пациентов может стать кандидатами на трансплантацию почки. В первую очередь речь идет о молодых людях без тяжелых сопутствующих заболеваний.

«Таких пациентов необходимо дополнительно обследовать. Это может происходить либо в Центре трансплантологии имени Шумакова, либо при участии специалистов, которые сегодня приехали к нам. Они помогут определить дальнейшую тактику и подскажут, как правильно организовать обследование. Перспективы у этих пациентов хорошие», – сказала Андреева.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 25 июня 2026 16:08

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