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Абхазия Информ

В АБХАЗИЮ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОСТАВКИ ТОПЛИВА

Новости Четверг, 25 июня 2026 21:11
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В АБХАЗИЮ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОСТАВКИ ТОПЛИВА

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В рамках системных мер, предпринятых правительством Республики Абхазия, в страну активно поступают крупные партии нефтепродуктов, сообщил министр энергетики Батал Мушба. На текущий момент сформирована устойчивая топливная база, способная в полном объеме покрыть все текущие потребности республики.

По словам министра, за минувшие выходные на территорию Абхазии было доставлено 19 цистерн с горючим. В понедельник прибыло еще 38 цистерн.

Сегодня также запланировано поступление очередной партии в объеме 19 цистерн различных марок топлива.

Параллельно с приемкой новых грузов идет активная отгрузка населению.

Абхазская государственная топливная компания уже реализовала на автозаправочных станциях страны 300 тонн бензина.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 25 июня 2026 21:14

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