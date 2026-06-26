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Абхазия Информ

ИЗ ОМСКА ЗАПУСТЯТ ПРЯМОЙ АВИАРЕЙС В АБХАЗИЮ

Новости Пятница, 26 июня 2026 18:45
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ИЗ ОМСКА ЗАПУСТЯТ ПРЯМОЙ АВИАРЕЙС В АБХАЗИЮ

Сухум. 26 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Из Омска до столицы Абхазии Сухума запускают прямой авиарейс. Как сообщили в Омском аэропорту, по средам с 22 июля его будет выполнять авиакомпания Nordwind. Время в пути – 4 часа 15 минут.

Как сообщается на сайте перевозчика, стоимость билетов на июль начинается от 15 тысяч рублей в одну сторону. В августе они стоят дороже – от 17 тысяч рублей. В цену не включен багаж – только ручная кладь. За багаж придется доплачивать.

Из Омска борт будет вылетать в 16:15, в Сухуме он приземлится в 17:30 местного времени. Обратно самолет отправится в 8:15 местного времени и приземлится в Омске в 15:10. Обратный путь займет немного меньше времени – 3 часа 55 минут.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 26 июня 2026 18:50

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