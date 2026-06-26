НЕИЗВЕСТНЫЕ РАЗРИСОВАЛИ ГРАНИТНЫЙ ПАРАПЕТ НА НАБЕРЕЖНОЙ СТОЛИЦЫ

Сухум. 26 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Обращение администрации города Сухум к гражданам и гостям столицы:

Подобные действия не только портят облик нашей столицы, но и наносят прямой материальный ущерб, сводя на нет усилия, направленные на ее преображение.

В настоящее время на набережной ведётся масштабная реконструкция – работы призваны сделать прогулочную зону более комфортной, современной и красивой, чтобы она радовала как сухумцев, так и гостей города.

Это стало возможным благодаря содействию наших российских коллег, которые оказывают финансовую помощь в реализации масштабного проекта реконструкции набережной.

Каждый элемент обновлённой набережной – это вклад в общее благо, в привлекательность нашего города.

Просим всех проявлять бережное отношение к городскому имуществу. Любые акты вандализма, нанесение надписей, рисунков или иные действия, ведущие к порче объектов благоустройства, недопустимы. Они не только нарушают общественный порядок, но и влекут за собой административную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Давайте беречь наш город – ведь это наш общий дом!»