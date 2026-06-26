СТРЕЛЬБА В СУХУМЕ

Сухум. 26 июня 2026 г. Абхазия-Информ. УВД по г. Сухум проводит оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения и задержание гражданина Кишмария Беслана Дмитриевича, 1994 г. р., который подозревается в нанесении огнестрельного ранения жителю г. Сухум, 1975 г. р.

Следственно-оперативной группой установлено, что подозреваемый, находясь в непосредственной близости от магазина «Шамахант» по ул. Имама Шамиля примерно в 09:40 25 июня, на почве неприязненных отношений вступил с пострадавшим в словесную перепалку, переросшую в конфликт, в результате чего из имевшегося при себе, ранее незаконно приобретенного, огнестрельного оружия произвел выстрел в область ног оппонента, после чего скрылся с места преступления.

Пострадавший был доставлен в медучреждение с огнестрельным ранением нижних конечностей.