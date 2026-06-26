ЧЕТЫРЕ ФИЛЬМА ИЗ АБХАЗИИ ВОШЛИ В ПРОГРАММУ VII МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ В ПСКОВЕ

Сухум. 26 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Четыре фильма из Абхазии вошли в программу VII Международного кинофестиваля «Западные ворота», который пройдет в Пскове с 23 по 26 июля.

Специальная программа «Кино Абхазии» представит зрителям картины разных жанров и поколений авторов, которые представляют Абхазию во всем ее многообразии, сообщает пресс-служба фестиваля.