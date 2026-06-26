ЧЕТЫРЕ ФИЛЬМА ИЗ АБХАЗИИ ВОШЛИ В ПРОГРАММУ VII МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ В ПСКОВЕ
Сухум. 26 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Четыре фильма из Абхазии вошли в программу VII Международного кинофестиваля «Западные ворота», который пройдет в Пскове с 23 по 26 июля.
Специальная программа «Кино Абхазии» представит зрителям картины разных жанров и поколений авторов, которые представляют Абхазию во всем ее многообразии, сообщает пресс-служба фестиваля.
В программу вошли фильмы «Три свадьбы и один побег», «Спасибо деду за победу», «Меня зовут Махаз» и «Я хочу тебе кое-что сказать».
Всего в программу фестиваля в этом году включено более 100 фильмов. Зрителей также ждут конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения картин и другие культурные мероприятия.
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