ДАНИИЛ ЕГОРОВ ВСТРЕТИЛСЯ С КОЛЛЕКТИВОМ МНС АБХАЗИИ
Сухум. 26 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация Федеральной налоговой службы России во главе с руководителем ФНС России, Действительным государственным советником Российской Федерации 1 класса Даниилом Егоровым встретилась с коллективом Министерства по налогам и сборам Абхазии.
Министр по налогам и сборам Эдгар Бения представил коллективу МНС руководителя Федеральной налоговой службы России, отмечая уровень текущего межведомственного взаимодействия.
В свою очередь, Даниил Егоров поприветствовал коллектив и произнес слова поддержки и напутствия в осуществлении трудовой деятельности на столь нелёгком и требующем отдачи и энтузиазма поприще. Он также отметил, что запущенные процессы в части реализации Соглашения по оказанию технической помощи Республике Абхазия, а именно, проекты по внедрению контрольно-кассовой техники являются достаточно трудоемкими, однако результат окажется плодотворным как для службы, так и для экономики в целом.
Эдгар Бения отметил, что коллектив готов к этим вызовам и наблюдая итог, каждый будет доволен тем, что был участником этих положительных преобразований.
В завершение встречи, стороны поблагодарили друг друга за текущее взаимодействие и обменялись памятными подарками.
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