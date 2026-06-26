АБХАЗСКИЕ И РОССИЙСКИЕ МЕДИКИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Сухум. 26 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Министерстве здравоохранения состоялось рабочее совещание в режиме видеоконференцсвязи министра Астамура Гуния с главным внештатным специалистом-трансплантологом Минздрава России Сергеем Готье. Ключевыми темами встречи стали взаимодействие по вопросам оказания специализированной медицинской помощи больным с почечной недостаточностью, в том числе и трансплантологии, а также расширение возможностей доступности этой помощи населению республики.

Стороны обсудили маршрутизацию пациентов, которым требуется трансплантация в Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова.

Делегация врачей-трансплантологов Центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумаков, прибывшая в Абхазию 25 июня, подробно ознакомились с работой отделения гемодиализ в Республиканской больнице.

Министерство здравоохранения Абхазии при поддержке правительства республики ежегодно реализует программу «Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью». На ее осуществление выделяется государственное финансирование в размере 60 млн рублей.