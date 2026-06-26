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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ И РОССИЙСКИЕ МЕДИКИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Новости Пятница, 26 июня 2026 19:14
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АБХАЗСКИЕ И РОССИЙСКИЕ МЕДИКИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Сухум. 26 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Министерстве здравоохранения состоялось рабочее совещание в режиме видеоконференцсвязи министра Астамура Гуния с главным внештатным специалистом-трансплантологом Минздрава России Сергеем Готье. Ключевыми темами встречи стали взаимодействие по вопросам оказания специализированной медицинской помощи больным с почечной недостаточностью, в том числе и трансплантологии, а также расширение возможностей доступности этой помощи населению республики.

Стороны обсудили маршрутизацию пациентов, которым требуется трансплантация в Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова.

Делегация врачей-трансплантологов Центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумаков, прибывшая в Абхазию 25 июня, подробно ознакомились с работой отделения гемодиализ в Республиканской больнице.

Министерство здравоохранения Абхазии при поддержке правительства республики ежегодно реализует программу «Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью». На ее осуществление выделяется государственное финансирование в размере 60 млн рублей.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 26 июня 2026 19:17

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