 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МИНЭНЕРГО ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ РАЙОННЫХ СБЫТОВЫХ ОТДЕЛОВ

Новости Пятница, 26 июня 2026 19:17
Оцените материал
(0 голосов)
В МИНЭНЕРГО ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ РАЙОННЫХ СБЫТОВЫХ ОТДЕЛОВ

Сухум. 26 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Министр энергетики Абхазии Батал Мушба провёл расширенное совещание с руководителями районных сбытовых отделов и ключевыми специалистами Управления сбыта РУП «Черноморэнерго». Главной темой совещание стало – повышение эффективности сбора платежей за потреблённую электроэнергию и выполнение плановых показателей.

«Платёжная дисциплина напрямую определяет способность энергосистемы справиться с пиковыми нагрузками в осенне-зимний период. Денежные поступления от потребителей – это ресурс, который позволяет своевременно рассчитываться за коммерческий переток, необходимый для покрытия дефицита мощности в зимние месяцы и проводить реконструкцию и техническое обслуживание электрических сетей», – отметил министр.

Руководители районных подразделений представили детальные отчёты о текущей ситуации со сбором платежей.

Участники встречи детально разобрали ключевые барьеры при сборе платежей за электроэнергию – от недостаточной претензионной работы до слабого взаимодействия с местными администрациями и правоохранительными органами.

По итогам совещания, министр энергетики Батал Мушба поставил перед всеми сбытовыми службами задачи:

▫️ усилить рейдовую и претензионно-исковую работу;

▫️ обеспечить ежедневный мониторинг поступлений и оперативное реагирование на отклонения;

▫️ нарастить взаимодействие с муниципальными структурами для повышения дисциплины конечных потребителей.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 26 июня 2026 19:19

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АБХАЗСКИЕ И РОССИЙСКИЕ МЕДИКИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ АБХАЗСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВИЛИСЬ НА ЛЕТНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНТЕНСИВ В ПОДМОСКОВНУЮ ГИМНАЗИЮ ПРИМАКОВА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.