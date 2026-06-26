В МИНЭНЕРГО ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ РАЙОННЫХ СБЫТОВЫХ ОТДЕЛОВ

Сухум. 26 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Министр энергетики Абхазии Батал Мушба провёл расширенное совещание с руководителями районных сбытовых отделов и ключевыми специалистами Управления сбыта РУП «Черноморэнерго». Главной темой совещание стало – повышение эффективности сбора платежей за потреблённую электроэнергию и выполнение плановых показателей.

«Платёжная дисциплина напрямую определяет способность энергосистемы справиться с пиковыми нагрузками в осенне-зимний период. Денежные поступления от потребителей – это ресурс, который позволяет своевременно рассчитываться за коммерческий переток, необходимый для покрытия дефицита мощности в зимние месяцы и проводить реконструкцию и техническое обслуживание электрических сетей», – отметил министр.

Руководители районных подразделений представили детальные отчёты о текущей ситуации со сбором платежей.

Участники встречи детально разобрали ключевые барьеры при сборе платежей за электроэнергию – от недостаточной претензионной работы до слабого взаимодействия с местными администрациями и правоохранительными органами.

По итогам совещания, министр энергетики Батал Мушба поставил перед всеми сбытовыми службами задачи:

▫️ усилить рейдовую и претензионно-исковую работу;

▫️ обеспечить ежедневный мониторинг поступлений и оперативное реагирование на отклонения;

▫️ нарастить взаимодействие с муниципальными структурами для повышения дисциплины конечных потребителей.