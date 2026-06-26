АБХАЗСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВИЛИСЬ НА ЛЕТНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНТЕНСИВ В ПОДМОСКОВНУЮ ГИМНАЗИЮ ПРИМАКОВА

Сухум. 26 июня 2026 г. Абхазия-Информ. 18 учащихся 5-6 классов из Сухума, Ткуарчала, Очамчыры, Гудауты и Гагры поехали на двухнедельный летний интенсив «PRIмер». Программа интенсива сочетает углубленное изучение естественно-научных дисциплин с активным отдыхом.