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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВИЛИСЬ НА ЛЕТНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНТЕНСИВ В ПОДМОСКОВНУЮ ГИМНАЗИЮ ПРИМАКОВА

Новости Пятница, 26 июня 2026 19:19
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АБХАЗСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВИЛИСЬ НА ЛЕТНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНТЕНСИВ В ПОДМОСКОВНУЮ ГИМНАЗИЮ ПРИМАКОВА

Сухум. 26 июня 2026 г. Абхазия-Информ. 18 учащихся 5-6 классов из Сухума, Ткуарчала, Очамчыры, Гудауты и Гагры поехали на двухнедельный летний интенсив «PRIмер». Программа интенсива сочетает углубленное изучение естественно-научных дисциплин с активным отдыхом.

По завершении обучения каждому школьнику будет выдана индивидуальная зачетная книжка с результатами прохождения курсов.

В поездке школьников сопровождает замруководителя отдела образования Ткуарчалского района Ахра Харчилава.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 26 июня 2026 19:21

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