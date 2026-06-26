АБХАЗСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВИЛИСЬ НА ЛЕТНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНТЕНСИВ В ПОДМОСКОВНУЮ ГИМНАЗИЮ ПРИМАКОВА
Новости Пятница, 26 июня 2026 19:19
Сухум. 26 июня 2026 г. Абхазия-Информ. 18 учащихся 5-6 классов из Сухума, Ткуарчала, Очамчыры, Гудауты и Гагры поехали на двухнедельный летний интенсив «PRIмер». Программа интенсива сочетает углубленное изучение естественно-научных дисциплин с активным отдыхом.
По завершении обучения каждому школьнику будет выдана индивидуальная зачетная книжка с результатами прохождения курсов.
В поездке школьников сопровождает замруководителя отдела образования Ткуарчалского района Ахра Харчилава.
Последнее от Super User
- В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ПЕРВЫЙ КУБОК РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕННИСА АБХАЗИИ
- МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КОЛЫБЕЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ»
- В МИНЭНЕРГО ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ РАЙОННЫХ СБЫТОВЫХ ОТДЕЛОВ
- АБХАЗСКИЕ И РОССИЙСКИЕ МЕДИКИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
- ДАНИИЛ ЕГОРОВ ВСТРЕТИЛСЯ С КОЛЛЕКТИВОМ МНС АБХАЗИИ