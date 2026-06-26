МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КОЛЫБЕЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ»

Сухум. 26 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Молодежь Абхазии в возрасте от 18 до 35 лет приглашают принять участие в конкурсе «Псковская область – Колыбель православия». Победители получат возможность отправиться в пятидневное путешествие по Псковской области, познакомиться с ее православными святынями, историей и культурным наследием.

Проект реализуется Правительством Псковской области в рамках федеральной программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Его цель – развитие молодежного паломничества, международного гуманитарного сотрудничества и знакомство молодых людей с православным историко-культурным наследием России.

Для участников подготовлена насыщенная программа, включающая посещение древних храмов и святынь Псковской земли, культурно-просветительские мероприятия, а также экскурсии по историческим местам региона. Организаторы обеспечивают проезд по маршруту Сочи – Москва – Псков – Москва – Сочи, проживание и питание.

К участию приглашаются студенты, молодые специалисты, активисты молодежных и общественных организаций, волонтеры, а также участники православных, культурных, патриотических и просветительских проектов.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо зарегистрироваться на сайте https://konkurs-reg.pskov.ru/, после чего выполнить конкурсное задание – подготовить эссе или рассказ на тему, связанную с древними храмами Псковской земли.

Прием заявок открыт до 30 июня 2026 года. Планируется, что в поездку отправятся 50 представителей молодежи Республики Абхазия.