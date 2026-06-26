В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ПЕРВЫЙ КУБОК РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕННИСА АБХАЗИИ

Сухум. 26 июня 2026 г. Абхазия-Информ. На кортах теннисного клуба «Акуа» стартовал турнир по теннису «Первый Кубок Республиканской Федерации тенниса Абхазии». В соревнованиях принимают участие около 70 юных спортсменов из городов и районов Абхазии.

За награды турнира борются юноши и девушки в возрастных категориях 9-10 лет, до 13, до 15 и до 17 лет. Соревнования проходят в одиночном разряде по олимпийской и круговой системам с розыгрышем всех мест.

Главным судьей турнира является Элизабет Акуция.

В торжественной церемонии открытия принял участие вице-премьер, председатель Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта Таращ Хагба, который поприветствовал участников соревнований и пожелал им честной борьбы, ярких матчей и спортивных успехов.

Турнир организован Республиканской Федерацией тенниса Абхазии.