АБХАЗСКИЕ МУЗЫКАНТЫ ВЫСТУПИЛИ С КОНЦЕРТОМ В СТАМБУЛЕ

Сухум. 28 июня 2026 г. Абхазия-Информ. «Piano Duo & Orchestra» выступили в Стамбуле с концертом . В программе принял участие фортепианный дуэт «Piano Duo» – народная артистка Абхазии Нинель Бжания и заслуженная артистка Абхазии Гулиза Авидзба, в сопровождении Государственного камерного оркестра республики под управлением главного дирижера, народного артиста Абхазии Давида Терзяна.

В концерте также участвовали музыканты из России и Турции, в числе которых известный турецкий дирижер Орхан Шалиель, который совместно с Терзяном работал с оркестром в рамках подготовки и проведения концерта, сообщил Минкульт Абхазии.

Программа вечера включала произведения мировой классики, современных авторов и абхазских композиторов.

По итогам выступления достигнуты предварительные договоренности о продолжении сотрудничества. В частности, Орхан Шалиель предложил организовать гастрольные выступления Государственного камерного оркестра Абхазии в других городах Турции и за ее пределами.

Организация международного проекта стала возможной благодаря совместным усилиям полномочного представителя Абхазии в Турции Ибрагима Авидзба, Федерации абхазских культурных центров Турции и Минкульта Абхазии.