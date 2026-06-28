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Абхазия Информ

МИНСЕЛЬХОЗ И ВПРЕДЬ БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬ ВСЕСТОРОННЮЮ ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ

Новости Воскресенье, 28 июня 2026 13:20
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МИНСЕЛЬХОЗ И ВПРЕДЬ БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬ ВСЕСТОРОННЮЮ ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ

Сухум. 28 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Руководство Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия провело рабочее совещание с начальниками управлений и отделов сельского хозяйства всех районов республики. На совещания были рассмотрены вопросы, связанные с информированием сельского населения о ходе приема заявок на участие в Государственной программе развития сельского хозяйства и сельских территорий на 2026 год.

Особое внимание было уделено организации приема документов в соответствии с решением конкурсной комиссии. Представителям районов поручено обеспечить своевременное информирование граждан о порядке участия в программе, сроков подачи и перечень необходимых документов. Прием документов от заявителей продлится до 6 июля.

Также участники совещания обсудили ход проведения весенне-полевых работ. Начальники районных управлений и отделов сельского хозяйства доложили министру о текущей ситуации, объемах выполненной вспашки и ходе проведения полевых работ в каждом районе.

Подводя итоги совещания, Беслан Перцхелия поблагодарил руководителей районных подразделений за проделанную работу и подчеркнул важность дальнейшего взаимодействия с сельхозпроизводителями. Он отметил, что Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку сельскому населению и содействовать развитию аграрного сектора республики.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Воскресенье, 28 июня 2026 13:22

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