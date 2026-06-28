СТУДЕНТ ИЗ АБХАЗИИ ВОШЕЛ В ТОП-4 ЛУЧШИХ АЙТИШНИКОВ РОССИИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ
Сухум. 28 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Москве на ВДНХ прошел очный финал Молодёжного чемпионата «Кубок пользователей 2026» в рамках Международной олимпиады «IT-Планета». Это главный турнир страны по цифровым технологиям при поддержке Минобрнауки РФ.
Почти 15 000 участников со всей страны;
84 региона России, а также Казахстан, Беларусь и Абхазия.
Только 150 сильнейших дошли до очного финала.
Среди финалистов – представитель Абхазии Георгий Шакрыл, студент Нижегородского государственного инженерно-экономического университета (Институт информационных технологий и систем связи), профиль «Искусственный интеллект».
Георгий выступал в самом креативном направлении – «Мастерство промптинга: работа с изображениями в российских нейросетях».
Финалисты работали исключительно на отечественном ПО. Им предстояло пройти два серьезных испытания:
– решить прикладные IT-задачи на скорость;
– за несколько часов разработать концепцию цифрового турмаршрута для курорта Архыз, объединив виртуальную реальность, нейросети (включая ГигаЧат и Шедеврум) и другие передовые технологии.
В итоге Георгий блестяще справился со всеми заданиями и занял 4 МЕСТО в личном зачёте среди 150 лучших IT-специалистов страны.
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