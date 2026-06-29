ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА ЗАПУСКАЮТ ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ В АБХАЗИЮ
Сухум. 29 июня 2026 г. Абхазия-Информ. С 17 июля из Челябинска запускают прямые авиарейсы в столицу Абхазии Сухум. Летать самолеты по новому маршруту будут дважды в неделю, сообщили в пресс-службе аэропорта Курчатов.
«Вылеты из Челябинска будут выполняться по понедельникам и пятницам в 05:10. Время в пути составит 3 часа 35 минут», – уточнили представители воздушной гавани.
Из Сухума в Челябинск самолеты будут отправляться по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит 3 часа 20 минут.
Перевозить пассажиров будет авиакомпания Nordwind Airlines.
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