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Абхазия Информ

ИЗ САМАРЫ ЗАПУСТЯТ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В СУХУМ

Новости Понедельник, 29 июня 2026 13:14
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ИЗ САМАРЫ ЗАПУСТЯТ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В СУХУМ

Сухум. 29 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Международный аэропорт Курумоч (управляется УК «Аэропорты Регионов») с 16 июля открывает прямое регулярное сообщение с Сухумом. Полеты на новом направлении будет выполнять авиакомпания Nordwind дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба Курумоча.

На линии задействуют воздушные суда Boeing 737-800 вместимостью 189 мест. Время в пути составит около трех часов. Продажа билетов уже открыта, расписание и условия перевозки доступны на официальном сайте авиакомпании.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 29 июня 2026 13:15

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