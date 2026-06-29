ИЗ САМАРЫ ЗАПУСТЯТ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В СУХУМ
Сухум. 29 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Международный аэропорт Курумоч (управляется УК «Аэропорты Регионов») с 16 июля открывает прямое регулярное сообщение с Сухумом. Полеты на новом направлении будет выполнять авиакомпания Nordwind дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба Курумоча.
На линии задействуют воздушные суда Boeing 737-800 вместимостью 189 мест. Время в пути составит около трех часов. Продажа билетов уже открыта, расписание и условия перевозки доступны на официальном сайте авиакомпании.
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