Сухум. 29 июня 2026 г. Абхазия-Информ. На территории российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Республике Абхазия, провели урок мужества для детей военнослужащих, сообщает пресс-служба ЮФО РФ.

В ходе встречи специалисты познакомили ребят с образцами современного стрелкового оружия, состоящего на вооружении подразделений базы. Рассказали про конструкцию автомата, порядок неполной разборки и сборки оружия, а также правила безопасного обращения с ним.

Особый интерес у участников вызвала практическая часть мероприятия, в ходе которой ребята смогли подержать образцы оружия, ознакомиться с их устройством и попробовать себя в роли стрелка под контролем военнослужащих.

Кроме того, детям рассказали о мужестве, стойкости и самоотверженности российских военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции, а также раскрыли значение таких понятий, как «честь», «мужество» и «отвага».

Подобные встречи проводятся с целью патриотического воспитания молодого поколения и популяризации военной службы.