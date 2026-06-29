ПРАВИТЕЛЬСТВО АБХАЗИИ УТВЕРДИЛО СОГЛАШЕНИЕ О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ С ЕДИНОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМОЙ РОССИИ
Сухум. 29 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Кабинет министров Абхазии утвердил соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о мерах по обеспечению совместной работы энергетической системы Республики Абхазия и Единой энергетической системы России от 4 апреля 2026 года.
Министерству иностранных дел Абхазии поручено уведомить Правительство Российской Федерации о выполнении Правительством Республики Абхазия внутригосударственных процедур, необходимых для вступления указанного соглашения в силу.
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