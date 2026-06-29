ГЛАВА СУХУМА ПРИВЕТСТВОВАЛ УЧАСТНИКОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Сухум. 29 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме прошло открытие пятого сезона Международной школы педагогического мастерства. Гостей и участников мероприятия приветствовал глава администрации Сухума Тимур Агрба.

От имени Администрации города Сухум и от себя лично сердечно приветствую вас на торжественном открытии пятого, юбилейного сезона Международной школы педагогического мастерства.

Особую признательность хочу выразить делегации города‑побратима Тамбова – именно ваши коллеги стояли у истоков создания этой значимой образовательной площадки, и сегодня ваше присутствие придаёт событию особую ценность.

Также искренне рад приветствовать представителей городов‑побратимов Нижнего Новгорода и Самары, которые на протяжении всех предыдущих сезонов активно участвовали в работе школы и вновь присоединились к нам в этом юбилейном году.

Обращаясь к педагогам – слушателям школы, хочу выразить глубокую благодарность за ваш самоотверженный труд, за ту важную миссию, которую вы ежедневно выполняете: обучение и воспитание подрастающего поколения. Ваш профессионализм, терпение и преданность делу — основа будущего нашего общества.

Желаю всем участникам школы крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и вдохновения. Пусть этот сезон станет для вас источником новых знаний, идей и профессиональных достижений. Стремитесь быть не просто мастерами своего дела, но и проводниками инноваций, всегда оставаясь в авангарде образовательных тенденций.

Пусть работа школы будет плодотворной, а путь к новым вершинам — успешным и светлым!

В добрый путь!»

В церемонии открытия также приняли участие: министр просвещения Хана Гунба, заместители главы столицы Автандил Сурманидзе и Астамур Ашуба, начальник Управления образования администрации города Сухум Астанда Таркил.