ГЛАВА СУХУМА ПРИВЕТСТВОВАЛ УЧАСТНИКОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
Сухум. 29 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме прошло открытие пятого сезона Международной школы педагогического мастерства. Гостей и участников мероприятия приветствовал глава администрации Сухума Тимур Агрба.
«Уважаемые гости, дорогие участники и слушатели школы педагогического мастерства!
От имени Администрации города Сухум и от себя лично сердечно приветствую вас на торжественном открытии пятого, юбилейного сезона Международной школы педагогического мастерства.
Особую признательность хочу выразить делегации города‑побратима Тамбова – именно ваши коллеги стояли у истоков создания этой значимой образовательной площадки, и сегодня ваше присутствие придаёт событию особую ценность.
Также искренне рад приветствовать представителей городов‑побратимов Нижнего Новгорода и Самары, которые на протяжении всех предыдущих сезонов активно участвовали в работе школы и вновь присоединились к нам в этом юбилейном году.
Обращаясь к педагогам – слушателям школы, хочу выразить глубокую благодарность за ваш самоотверженный труд, за ту важную миссию, которую вы ежедневно выполняете: обучение и воспитание подрастающего поколения. Ваш профессионализм, терпение и преданность делу — основа будущего нашего общества.
Желаю всем участникам школы крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и вдохновения. Пусть этот сезон станет для вас источником новых знаний, идей и профессиональных достижений. Стремитесь быть не просто мастерами своего дела, но и проводниками инноваций, всегда оставаясь в авангарде образовательных тенденций.
Пусть работа школы будет плодотворной, а путь к новым вершинам — успешным и светлым!
В добрый путь!»
В церемонии открытия также приняли участие: министр просвещения Хана Гунба, заместители главы столицы Автандил Сурманидзе и Астамур Ашуба, начальник Управления образования администрации города Сухум Астанда Таркил.
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