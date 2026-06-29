ПОЧТИ ВСЕ БИЛЕТЫ НА ПОЕЗДА ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ РАСКУПЛЕНЫ К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ
Сухум. 29 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Билеты на поезда из России в Абхазию пользуются высоким спросом на летний туристический сезон. На данный момент более 90% мест в составах уже реализовано. В связи с этим пассажирам рекомендуется заранее планировать поездку и приобретать билеты как можно раньше.
На сегодняшний день в Республику Абхазия из Российской Федерации курсируют следующие поезда:
* Диоскурия;
* Москва – Сухум;
* Санкт-Петербург – Сухум
Кроме того, традиционно в Абхазию в октябре прибудет туристический поезд «Рица».
Последнее от Super User
- СБОРНАЯ АБХАЗИИ – ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ «КУБОК ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА»
- АПСНЫ МЕЧТА ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО В АДЫГЕЕ
- ГЛАВА СУХУМА ПРИВЕТСТВОВАЛ УЧАСТНИКОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
- ПРАВИТЕЛЬСТВО АБХАЗИИ УТВЕРДИЛО СОГЛАШЕНИЕ О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ С ЕДИНОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМОЙ РОССИИ
- УРОК МУЖЕСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ