ПОЧТИ ВСЕ БИЛЕТЫ НА ПОЕЗДА ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ РАСКУПЛЕНЫ К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

Сухум. 29 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Билеты на поезда из России в Абхазию пользуются высоким спросом на летний туристический сезон. На данный момент более 90% мест в составах уже реализовано. В связи с этим пассажирам рекомендуется заранее планировать поездку и приобретать билеты как можно раньше.