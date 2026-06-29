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Абхазия Информ

АПСНЫ МЕЧТА ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО В АДЫГЕЕ

Новости Понедельник, 29 июня 2026 13:32
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АПСНЫ МЕЧТА ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО В АДЫГЕЕ

Сухум. 29 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Лошадь Саида Сакания Апсны Мечта заняла третье место в Большом Спринтерском призе II группы, который состоялся на Адыгейском республиканском ипподроме.

В скачке на дистанции 1200 метров абхазская лошадь под управлением жокея Мирбека Мамурова показала результат 1 минута 13,7 секунды.

Всего в Большом спринтерском призе приняли участие восемь лошадей чистокровной английской породы трех лет и старше.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 29 июня 2026 13:36

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