АПСНЫ МЕЧТА ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО В АДЫГЕЕ
Новости Понедельник, 29 июня 2026 13:32
Сухум. 29 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Лошадь Саида Сакания Апсны Мечта заняла третье место в Большом Спринтерском призе II группы, который состоялся на Адыгейском республиканском ипподроме.
В скачке на дистанции 1200 метров абхазская лошадь под управлением жокея Мирбека Мамурова показала результат 1 минута 13,7 секунды.
Всего в Большом спринтерском призе приняли участие восемь лошадей чистокровной английской породы трех лет и старше.
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