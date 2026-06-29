СБОРНАЯ АБХАЗИИ – ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ «КУБОК ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА»

Сухум. 29 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Сборная Республики Абхазия заняла первое место в общекомандном зачете Открытого международного турнира по тайскому боксу «Кубок Георгия Победоносца», который завершился в Сухуме. Второе место у команды Москвы, третье – у сборной Чеченской Республики.

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из Абхазии и регионов Российской Федерации. За награды турнира боролись представители Москвы и Московской области, Подольска, Серпухова, Краснодарского края, Чеченской Республики, Республики Дагестан, Донецкой Народной Республики и Республики Абхазия.

Турнир проходил среди спортсменов различных возрастных категорий – от мальчиков и девочек 10-11 лет до мужчин и женщин. Также в рамках соревнований состоялись матчевые встречи среди участников 6-7 и 8-9 лет.

«Кубок Георгия Победоносца» прошел в Сухуме уже в восьмой раз.