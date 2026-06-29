ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР ДМИТРИЮ ДЖУМУТИЯ

Сухум. 29 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Ткуарчалским районным судом под председательством судьи К.Р. Ахуба вынесен обвинительный приговор в отношении Джумутия Дмитрия Бесиковича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РА.

Как сообщалось ранее, 18 января 2026 года, в селе Уакум Ткуарчалского района, Джумутия Дмитрий Бесикович, находясь в домовладении своего родственника Джумутия Нодари Геннадиевича, по месту их фактического совместного проживания, действуя умышленно, из охотничьего одноствольного ружья модели «Иж-17» 16 калибра, с близкого расстояния произвел один прицельный выстрел в правую височную область головы последнему, от полученного ранения Н.Г. Джумутия скончался на месте.

Джумутия Дмитрию Бесиковичу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.