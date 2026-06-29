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Абхазия Информ

ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ В УВД СУХУМА

Новости Понедельник, 29 июня 2026 19:14
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ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ В УВД СУХУМА

Сухум. 29 июня 2026 г. Абхазия-Информ. По поручению генерального прокурора Адгура Агрба прокурором города Сухум А.А. Агумава проведено оперативное совещание с участием начальника УВД по г. Сухум А.К. Хагуш., его заместителей, а также начальника 1-ОМ УВД по городу Сухум В. Кулова, сотрудников прокуратуры города.

На совещании обсуждали работу по качественному сбору и оформлению первичного оперативного материала в соответствии с Законом Республики Абхазия «Об оперативно-розыскной деятельности», а также соблюдение требований законодательства при привлечении понятых к проведению оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Прокурор города отметил, что проведенный анализ материалов доследственных проверок, оперативно-служебной деятельности и уголовных дел свидетельствует о наличии существенных недостатков в организации работы отдельных подразделений органов внутренних дел.

Установлены факты поверхностного документирования результатов оперативно-розыскной деятельности, несвоевременного закрепления полученной информации, отсутствия полноты первичных материалов, нарушения последовательности оформления процессуальных документов, что в дальнейшем отрицательно влияет на качество расследования уголовных дел и судебную перспективу.

Отмечено, что в ряде случаев оперативные материалы не содержат достаточных сведений, подтверждающих законность получения информации, отсутствует надлежащая фиксация обстоятельств проведения оперативно-розыскных мероприятий, не соблюдаются требования ведомственных нормативных актов и Закона Республики Абхазия «Об оперативно-розыскной деятельности».

Особую обеспокоенность вызывают нарушения, допускаемые при участии понятых.

Прокурор подчеркнул, что качественный первоначальный материал является фундаментом успешного расследования уголовного дела. Любые нарушения законодательства, допущенные на первоначальном этапе документирования преступления, впоследствии зачастую невозможно устранить.

Начальник УВД доложил, что руководством управления проведен анализ выявленных недостатков, определены проблемные направления деятельности, усилен ведомственный контроль за качеством оформления оперативных материалов.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 29 июня 2026 19:16

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