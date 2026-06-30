НАЧАЛСЯ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В V МЕЖДУНАРОДНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ КОНКУРСЕ-ЛАБОРАТОРИИ АЛИСЫ ГИЦБА

Сухум. 30 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Открыт приём заявок на участие в V Международном музыкальном конкурсе-лаборатории Алисы Гицба «Музыка – диалог без расстояний и границ». К участию приглашаются исполнители в возрасте от 18 до 45 лет включительно. Победители конкурса получат денежные призы, а также возможность принять участие в гастрольном туре по городам России и Абхазии, пополнив своё творческое портфолио выступлениями на ведущих концертных площадках.