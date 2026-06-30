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Абхазия Информ

НАЧАЛСЯ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В V МЕЖДУНАРОДНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ КОНКУРСЕ-ЛАБОРАТОРИИ АЛИСЫ ГИЦБА

Новости Вторник, 30 июня 2026 15:40
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НАЧАЛСЯ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В V МЕЖДУНАРОДНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ КОНКУРСЕ-ЛАБОРАТОРИИ АЛИСЫ ГИЦБА

Сухум. 30 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Открыт приём заявок на участие в V Международном музыкальном конкурсе-лаборатории Алисы Гицба «Музыка – диалог без расстояний и границ». К участию приглашаются исполнители в возрасте от 18 до 45 лет включительно. Победители конкурса получат денежные призы, а также возможность принять участие в гастрольном туре по городам России и Абхазии, пополнив своё творческое портфолио выступлениями на ведущих концертных площадках.

Учредителем конкурса-лаборатории является заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Абхазии, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» («Честь и Слава» ) II степени, солистка Московского музыкального театра «Геликон-опера» Алиса Гицба.

Проект направлен на поиск и поддержку молодых талантливых исполнителей в области академического музыкального искусства. Помимо конкурсной программы участников ждёт образовательный блок, включающий мастер-классы ведущих российских специалистов.

Конкурсные этапы пройдут в октябре 2026 года в Москве. Участники будут соревноваться в трёх номинациях: «Сольное оперное пение», «Камерное вокальное исполнительство» и «Искусство аккомпанемента».

V Международный музыкальный конкурс-лаборатория проводится при поддержке АО «Росатом Энергосбыт» и Правительства Абхазии.

Приём заявок продлится до 30 сентября 2026 года.

Подробнее читайте на сайте gitsba-competition.com

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 30 июня 2026 15:43

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