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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОЙДУТ ДНИ САМАРЫ

Новости Вторник, 30 июня 2026 15:43
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В АБХАЗИИ ПРОЙДУТ ДНИ САМАРЫ

Сухум. 30 июня 2026 г. Абхазия-Информ. С 2 по 5 июля в Абхазии будут проводиться Дни города Самары. Жителей и гостей республики ждет насыщенная культурная, спортивная и гастрономическая программа. Основными площадками праздника, обмена опытом и укрепления дружеских связей станут города Сухум и Гудаута.

2 июля будет организована совместная экскурсия в Новый Афон Самарского детского музыкального театра «Задумка» и сухумского детско-юношеского хореографического ансамбля «Яаирума».

3 июля стартует спортивная часть программы.

В 11:00 в Республиканской детско-юношеской спортшкола игр (ул. Дзидзария, 28, парк Курченко) начнутся соревнований по дзюдо «Кубок Абхазии». На татами выйдут юные дзюдоисты из Самары в возрасте от 11 до 16 лет.

Зрителей также ждут яркие выступления самарских спортсменов по акробатическому рок-н-роллу.

В 12:00 состоится матчевая встреча Сухум – Самара по настольному теннису среди воспитанников спортивных школ в возрасте от 14–18 лет (Спортшкола г. Сухума по настольному теннису).

В 19:00 – товарищеский матч юношеских футбольных команд Сухума и Самары (г. Сухум, стадион «Динамо»).

5 июля – кульминация праздника в двух городах.

Мероприятия в Сухуме

С 10:00 до 21:00 – работа уникального трехсекционного выставочного стенда «Сделано в Самаре» (на набережной). Гостей ждут три интерактивные зоны:

«Открой свою Самару»: презентация туристических маршрутов от туроператоров, раздача бесплатных карт, путеводителей и розыгрыши призов.

«Сделано в Самаре»: выставка товаров и брендов от самарских производителей.

«Самара со вкусом»: презентация одноименного гастрофестиваля, яркая фотозона, а также беспроигрышная лотерея с вкусными подарками от компании «Рузик».

10:15 — торжественная церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. в Парке Славы.

12:00 – сеанс одновременной игры по шашкам между сильнейшими спортсменами Сухума и Самары (Набережная г. Сухум).

20:00 – 22:30 – на набережной Сухума откроются тематические интерактивные станции для всей семьи:

«Самара театральная» – показ спектакля «По щучьему велению».

«Самара творческая» – открытые мастер-классы.

«Самара Космическая» – космический квиз и мастер-классы «Полет в космос».

«Самара удивительная» – виртуальная экскурсия по городу в виде игры-бродилки.

«Самара спортивная» – традиционные русские народные подвижные игры.

20:00 – 21:30 – праздничный концерт творческих коллективов Самары (сцена на набережной Диоскуров).

Мероприятия в г. Гудауте

12:00 – 12:40 – торжественное открытие обновленной городской набережной (возле пирса).

В течение всего дня:

Работа летнего кинотеатра под открытым небом: показ исторических фильмов об Абхазии и роликов о Самаре.

Спортивные площадки: совместные активности самарских и гудаутских спортсменов.

Праздник на набережной: анимационные программы, бесплатная раздача воздушных шаров и шоу ходулистов из знаменитого самарского уличного театра «Пластилиновый дождь».

Детская зона: аквагрим, творческие мастер-классы по рисованию и прикладному искусству.

Работа самарских тематических станций («Самара театральная», «Самара творческая», «Самара космическая», «Самара спортивная», «Самара удивительная»).

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 30 июня 2026 15:49

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