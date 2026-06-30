АВИАРЕЙСЫ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В СУХУМ ЗАПУСКАЮТ С 17 ИЮЛЯ

Сухум. 30 июня 2026 г. Абхазия-Информ. С 17 июля международный аэропорт Абхазии возобновляет прямое авиасообщение с Санкт-Петербургом – маршрут, которого пассажиры ждали особенно долго. Полёты по этому направлению доверены авиакомпании Nordwind, и теперь добраться до одного из главных культурных и деловых центров России можно будет без пересадок и лишних хлопот. Это важный шаг как для жителей республики, планирующих поездки в Северную столицу, так и для гостей Абхазии, которым открываются новые удобные туристические маршруты.