АВИАРЕЙСЫ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В СУХУМ ЗАПУСКАЮТ С 17 ИЮЛЯ
Сухум. 30 июня 2026 г. Абхазия-Информ. С 17 июля международный аэропорт Абхазии возобновляет прямое авиасообщение с Санкт-Петербургом – маршрут, которого пассажиры ждали особенно долго. Полёты по этому направлению доверены авиакомпании Nordwind, и теперь добраться до одного из главных культурных и деловых центров России можно будет без пересадок и лишних хлопот. Это важный шаг как для жителей республики, планирующих поездки в Северную столицу, так и для гостей Абхазии, которым открываются новые удобные туристические маршруты.
Билеты на регулярные рейсы уже появились в открытой продаже – оформить их можно прямо сейчас на официальном сайте авиаперевозчика. Возобновление этого направления знаменует новый этап в развитии транспортной доступности между двумя городами, делая путешествия более комфортными и доступными для всех категорий пассажиров.
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