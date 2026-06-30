ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ИНАЛА ЧАЧИБАЯ

Сухум. 30 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Транспортной прокуратурой Абхазии возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Чачибая Инала Александровича, 1994 года рождения, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 223 п. «а» ч.2 ст. 2241 Уголовного кодекса Республики Абхазия по факту незаконного приобретения, хранения и перевозки без цели сбыта, а также незаконного ввоза на территорию Республики Абхазия наркотического средства «бупренорфин» в крупном размере, весом 0,02394 г.