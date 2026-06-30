ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ИНАЛА ЧАЧИБАЯ
Сухум. 30 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Транспортной прокуратурой Абхазии возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Чачибая Инала Александровича, 1994 года рождения, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 223 п. «а» ч.2 ст. 2241 Уголовного кодекса Республики Абхазия по факту незаконного приобретения, хранения и перевозки без цели сбыта, а также незаконного ввоза на территорию Республики Абхазия наркотического средства «бупренорфин» в крупном размере, весом 0,02394 г.
24 июня 2026 года Чачибая И.А. был задержан и доставлен в ИВС МВД.
29 июня 2026 года Сухумским городским судом в отношении Чачибая И.А. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Расследование проводит Транспортная прокуратура РА.
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