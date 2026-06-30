ВОЛОНТЕРЫ ИЗ АБХАЗИИ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ МОЛОДЕЖИ

Сухум. 30 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Волонтеры из Республики Абхазия приняли участие в очном обучении для подготовки к работе на Международном фестивале молодежи, который пройдет с 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге. Обучение состоялось 27 июня на базе Сочинского государственного университета (СочиГУ).

В ходе программы добровольцы познакомились с основами волонтерской деятельности, стандартами работы на крупных международных мероприятиях, а также получили необходимые знания и навыки для сопровождения гостей и участников фестиваля.

Сочинский государственный университет является одним из 28 центров привлечения и подготовки волонтеров Международного фестиваля молодежи. Университет стал ключевой площадкой для отбора, консультирования и обучения добровольцев, проживающих в Республике Абхазия и на федеральной территории «Сириус».