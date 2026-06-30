 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВОЛОНТЕРЫ ИЗ АБХАЗИИ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ МОЛОДЕЖИ

Новости Вторник, 30 июня 2026 15:56
Оцените материал
(0 голосов)
ВОЛОНТЕРЫ ИЗ АБХАЗИИ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ МОЛОДЕЖИ

Сухум. 30 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Волонтеры из Республики Абхазия приняли участие в очном обучении для подготовки к работе на Международном фестивале молодежи, который пройдет с 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге. Обучение состоялось 27 июня на базе Сочинского государственного университета (СочиГУ).

В ходе программы добровольцы познакомились с основами волонтерской деятельности, стандартами работы на крупных международных мероприятиях, а также получили необходимые знания и навыки для сопровождения гостей и участников фестиваля.

Сочинский государственный университет является одним из 28 центров привлечения и подготовки волонтеров Международного фестиваля молодежи. Университет стал ключевой площадкой для отбора, консультирования и обучения добровольцев, проживающих в Республике Абхазия и на федеральной территории «Сириус».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 30 июня 2026 15:57

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ИНАЛА ЧАЧИБАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПРИСТУПИЛА К КОНСУЛЬТАЦИЯМ В РАМКАХ 67-ГО РАУНДА МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.