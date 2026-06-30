Сухум. 30 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация Республики Абхазия приступила к консультациям в рамках 67-го раунда Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Делегацию возглавляет министр иностранных дел Олег Барциц.

В состав делегации также входят замминистра Одиссей Бигвава, сотрудники МИД Лаша Авидзба, Артур Гагулия, Астанда Патарая, а также сотрудник посольства Республики Абхазия в Российской Федерации Кан Тания.

В первый день работы запланировано проведение консультаций по вопросам, включенным в повестку очередного раунда. В рамках профильных рабочих групп состоится обмен мнениями по актуальным вопросам безопасности и гуманитарной проблематики.

Консультации традиционно проходят в закрытом формате.