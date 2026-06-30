МАСШТАБНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ РЕЙД ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ МВД

Сухум. 30 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Госавтоинспекция МВД провела масштабный комплексный рейд, направленный на укрепление дорожной дисциплины и повышение безопасности, сообщает пресс-служба МВД. Начался он с построения личного состава на плацу МВД.

Перед началом проверок перед сотрудниками милиции выступил вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут. Он указал на важность строгого выполнения поставленных задач и координации действий с руководством.

Заместитель министра, курирующий работу УГАИ, Беслан Чкадуа обозначил ключевые цели рейдов. Он акцентировал внимание на беспристрастности, профессионализме, строгом соблюдении законности и вежливом отношении к гражданам.

Для обеспечения максимальной эффективности проверок была проведена ротация кадров. В состав оперативных групп вошли сотрудники Госавтоинспекции, оперативных подразделений и СОБР из различных городов и районов республики. Такой подход позволил оперативно реагировать на любые правонарушения.

Основной площадкой проведения рейдовых мероприятий стал город Гагра, где 29 июня проходили выпускные балы. Учитывая праздничную атмосферу и увеличение числа молодых людей на дорогах, инспекторы уделяли особое внимание выявлению случаев управления транспортом несовершеннолетними.

«Внимательно смотрите, чтобы за рулем не ездили несовершеннолетние. Эта проблема сегодня в каждом районе. Внимание обращайте на водителей. Дети не должны ездить за рулем. Если такая машина выявлена – транспортное средство отправляем на штрафстоянку, вызываем родителей и дальше действуем как положено по закону», – распорядился Чкадуа.

В ходе проверок в Гагре было зафиксировано несколько фактов, когда за рулем находились лица, не достигшие совершеннолетия. В отношении родителей нарушителей составлены административные протоколы. Эта мера призвана усилить ответственность взрослых.

Всего в ходе рейда восемь автомобилей были изъяты и помещены на служебную стоянку органов внутренних дел.

Рейдовые мероприятия не ограничились городской чертой Гагры. Проверки продолжились на посту КПМ «Мюссера» – ключевом транспортном узле, позволяющем контролировать потоки автомобилей по основным направлениям.

Важной особенностью профилактического мероприятия стало тесное взаимодействие Госавтоинспекции с представителями Государственной службы охраны (ГСО).

Начальник УГАИ Дамей Авидзба пояснил, что проверки проводились во исполнение поручений руководства страны.

«Сегодня проводится масштабный рейд, направленный на пресечение нарушений в сфере использования специальных световых и звуковых сигналов, а также на выявление транспортных средств с государственными регистрационными знаками серии «ААА», установленными с нарушением действующего законодательства. Ранее перед руководством МВД такую задачу ставил президент Бадра Гунба. Цель мероприятия – обеспечить равенство всех участников дорожного движения перед законом, исключить случаи необоснованного использования привилегий на дорогах и повысить уровень безопасности в республике. В ходе рейда сотрудники ГАИ проводят сплошные проверки транспортных средств, фиксируют факты незаконной установки спецсигналов, проверяют правомерность выдачи и использования регистрационных знаков особой серии. По всем выявленным нарушениям составляются административные материалы», – отметил Авидзба.

Он призвал всех водителей строго соблюдать требования ПДД и не использовать оборудование и знаки, применение которых не предусмотрено законом.

«Только совместными усилиями мы сможем сделать дороги Абхазии безопасными и предсказуемыми для всех», – сказал Авидзба.

По результатам работы в Гагре и на близлежащих трассах инспекторы составили 308 протоколов об административных правонарушениях.

Среди зафиксированных нарушений:

– три водителя управляли транспортными средствами в состоянии опьянения (в отношении них приняты законные меры, включая отстранение от управления);

– 118 водителей были наказаны за нарушение норм тонирования лобовых и ветровых стекол.

Масштабные рейды носят системный характер и будут проводиться на регулярной основе. Их главная цель – формирование у граждан ответственного отношения к соблюдению правил и устранение факторов, способных привести к ДТП.