ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 30 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Парламенте Абхазии состоялось расширенное совместное заседание Комитета по государственно-правовой политике и Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. В нем приняли участие представитель президента Абхазии в Парламенте Дмитрий Шамба, министр финансов Саид Губаз, замминистра по налогам и сборам Батал Гулия и другие приглашенные.

В соответствии с повесткой дня был рассмотрен проект закона «О совершенствовании бюджетно-правового статуса городов Новый Афон и Пицунда», представленный президентом Республики Абхазия. Он направлен на совершенствование статуса органов местного самоуправления и государственного управления в этих городах. По мнению авторов законопроекта, наделение городов собственными бюджетами повысит ответственность местных властей и позволит оперативнее решать вопросы благоустройства и развития инфраструктуры. В обсуждении приняли участие главы городов и представители городских собраний Пицунды и Нового Афона.

Члены комитета по государственно-правовой политике приняли решение рекомендовать Парламенту принять данный законопроект в первом чтении.

Участники заседания обсудили законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О Государственной налоговой службе Республики Абхазия» и другие законодательные акты Республики Абхазия», который направлен на совершенствование налогового контроля и упорядочение работы налоговых органов. Документ предусматривает расширение полномочий налоговых органов, включая контроль за применением контрольно-кассовой техники и создание института участковых налоговых инспекторов.

Обсудив поправки, члены Комитета рекомендовали принять данный законопроект во втором чтении на очередном заседании сессии Парламента.

Затем депутаты обсудили законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Абхазия». Им предлагается дополнить Кодекс новой статьей 241.1, устанавливающей уголовную ответственность за незаконные поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания. Инициатива направлена на защиту историко-культурного наследия страны от неконтролируемых раскопок, которые наносят непоправимый ущерб культурному слою. Законопроект предусматривает наказание за проведение работ без специального разрешения (открытого листа), выдаваемого Археологической комиссией Академии наук Абхазии. Более строгие меры предлагается применять в случаях, когда незаконные поиски ведутся на территории объектов культурного наследия с использованием металлоискателей и спецтехники, а также при совершении преступления группой лиц или должностным лицом с использованием служебного положения.

По итогам обсуждения принято решение вынести данный вопрос на очередное заседание сессии для принятия в первом чтении.