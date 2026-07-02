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Абхазия Информ

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ ТАМЫШСКОГО ДЕСАНТА

Новости Четверг, 02 июля 2026 10:46
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Сухум. 2 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко возложили цветы к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в селе Тамыш.

В церемонии возложения цветов также приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., назначенный посол России в Абхазии Вячеслав Гладков, руководитель Администрации Президента Беслан Эшба, депутаты Парламента, члены Правительства, представители общественности.

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