ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ ТАМЫШСКОГО ДЕСАНТА

Сухум. 2 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко возложили цветы к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в селе Тамыш.

В церемонии возложения цветов также приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., назначенный посол России в Абхазии Вячеслав Гладков, руководитель Администрации Президента Беслан Эшба, депутаты Парламента, члены Правительства, представители общественности.