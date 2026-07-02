ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Президент отметил, что Абхазия высоко ценит традиционно дружественные связи и тесное взаимодействие с Башкортостаном. Бадра Гунба подчеркнул значимость визита делегации, отметив, что двустороннее взаимодействие приносит конкретные результаты и открывает новые перспективы для дальнейшего сотрудничества.

Сухум. 2 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым, прибывшим в республику с рабочим визитом.

Глава государства особо отметил вклад первых лидеров республик – Владислава Ардзинба и Муртазы Рахимова, чья дружба и взаимоподдержка заложили основу двусторонних отношений.

Президент подчеркнул, что благодаря этому историческому фундаменту сегодня стороны опираются на серьезную платформу для взаимодействия. Бадра Гунба отметил, что нынешнее руководство Башкортостана сохраняет эту преемственность и бережно относится к двусторонним связям.

Глава государства выразил благодарность за участие в реконструкции набережной Сухума, подчеркнув, что это стало историческим событием. Бадра Гунба выразил уверенность, что жители и гости Абхазии будут долго помнить это знаковое решение, ставшее еще одним свидетельством братских отношений.

Говоря о сотрудничестве, президент выделил регулярный обмен между творческими коллективами. Глава государства подчеркнул, что взаимное культурное обогащение способствует укреплению связей и формированию общего будущего.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров поблагодарил президента за теплый прием. По его словам, каждый визит в Абхазию подтверждает искреннее стремление народов к укреплению дружбы, а реализуемые совместные проекты служат прочной основой для дальнейшего расширения сотрудничества во всех сферах.

Радий Хабиров подчеркнул, что главная задача руководства обеих республик - обеспечение экономического развития и создание комфортных условий для сближения граждан. В частности, он отметил успешную работу прямого авиарейса Уфа – Сухум, открывшего новые возможности для взаимных поездок граждан.

В ходе встречи также обсуждались вопросы расширения товарооборота. Радий Хабиров отметил наметившийся рост объемов взаимной торговли, подтвердив готовность Башкортостана поставлять свою продукцию и заинтересованность в закупках абхазских сельхозтоваров.

Радий Хабиров высоко оценил ход работ по реконструкции набережной Сухума, подчеркнув, что этот проект станет еще одним ярким символом дружбы двух народов.

За большой личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Башкортостан, социально-экономическое развитие Абхазии и активную поддержку президент Абхазии Бадра Гунба наградил орденом «Ахьдз-Апша» II степени главу Республики Башкортостан Радия Хабирова.

Бадра Гунба отметил, что высоко ценит поддержку, которую руководство Башкортостана оказывает Абхазии. Глава государства также подчеркнул, что созидательный вклад всех, кто поддерживает республику, всегда будет находить глубокое признание и высокую оценку на государственном уровне.

В свою очередь, за укрепление дружбы между Абхазией и Республикой Башкортостан Указом главы Республики Башкортостан Радия Хабирова президент Абхазии Бадра Гунба награжден орденом Дружбы народов.