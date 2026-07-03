НА БАЗЕ АБХАЗСКОГО СТРЕЛКОВОГО КЛУБА ОТКРЫЛАСЬ ГАЛЕРЕ

Сухум. 3 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-президент Абхазии Беслан Бигвава и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко приняли участие в открытии новой стрелковой галереи, которая заработала на площадке действующего Абхазского стрелкового клуба. Событие объединило представителей общественной организации «Молодая Абхазия» и центра «Воин».

Галерея стала уникальным дополнением к уже существующему комплексу – одному из самых серьезных объектов подобного уровня, доступных для гражданских лиц. В радиусе полутора тысяч километров аналогов такого масштаба нет. Здесь установлено современное оборудование для стрельбы из пистолетов и карабинов различных модификаций, а работают настоящие специалисты.

На церемонии Сергея Кириенко поблагодарили за переданный стрелковому клубу подарок – 25 единиц огнестрельного оружия. Отмечено, что его сотрудничество с местными властями продолжает приносить конкретные результаты.

Новое пространство планируют использовать не только для тренировок, но и для массовых патриотических соревнований. Проект предусматривает привлечение школьников и участников «Молодой Абхазии» к стрелковым турнирам. Причем выступать они смогут вместе с ветеранами, которые будут делиться опытом. Чтобы заниматься могли и дети помладше, предложен формат соревнований с использованием пневматического оружия.