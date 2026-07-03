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Абхазия Информ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ НАБЕРЕЖНОЙ В СУХУМЕ

Новости Пятница, 03 июля 2026 12:53
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ НАБЕРЕЖНОЙ В СУХУМЕ

Сухум. 3 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Торжественная церемония открытия набережной и закладка «Капсулы времени» состоялась на набережной Диоскуров. В мероприятии приняли участие президент Бадра Гунба, первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, вице-президент Беслан Бигвава, спикер Парламента Лаша Ашуба, раис Татарстана Рустам Минниханов, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров, члены правительства.

Глава государства поздравил горожан и гостей республики с завершением масштабных работ, подчеркнув историческую значимость этого события.

«Позвольте поприветствовать вас на открытии обновленной набережной нашей столицы – одного из самых излюбленных мест как для горожан, так и для гостей республики. Сегодня мы являемся участниками исторической церемонии, знаменующей окончание масштабной реконструкции. Набережная всегда была и остается особым украшением нашего города, его визитной карточкой», – отметил президент.

Глава государства выразил глубокую благодарность Сергею Кириенко за личный вклад в реализацию проекта и неизменную поддержку республики.

«Хотел бы выразить искреннюю благодарность инициатору этого проекта – человеку, который родился в нашей замечательной республике и относится к ней и к Сухуму с особым трепетом. Уважаемый Сергей Владиленович, спасибо Вам за ту неизменную поддержку и внимание, которые Вы проявляете к нашим согражданам. Решения, принимаемые в рамках нашего тесного взаимодействия, и Ваши личные инициативы открывают перед нами уникальные возможности, которые мы принимаем с глубокой признательностью», – подчеркнул Бадра Гунба.

Президент также особо отметил роль братских республик – Татарстана и Башкортостана, напомнив об их неоценимой помощи в период Отечественной войны народа Абхазии.

«Сегодняшнее торжество было бы невозможно без участия наших братских республик – Татарстана и Башкортостана. Наши народы связывают глубокие исторические узы. В самый тяжелый период, когда Абхазия боролась за свою свободу и независимость, Татарстан и Башкортостан оказали нам неоценимую помощь медикаментами, медицинскими кадрами и товарами первой необходимости. Сегодня эти добрые традиции братства, заложенные Владиславом Ардзинба, Минтимером Шаймиевым и Муртазой Рахимовым, продолжают крепнуть и развиваться», – подчеркнул президент.

Затем состоялась закладка «Капсулы времени», в которую помещены послания учащихся школ Сухума. Это обращение нынешнего поколения к тем, кто будет жить и развивать столицу в будущем.

В торжественной церемонии принимают участие представители 16 сухумских школ – по два человека от каждого учебного заведения: первоклассник и выпускник. Такой выбор символизирует начало и завершение школьного пути, преемственность поколений и связь времен.

Педагог средней школы № 2 им. А. С. Пушкина Екатерина Галкина отметила, что отношения между нашими народами строятся не только на политических решениях, они проявляются во взаимном уважении и общих ценностях.

«Когда через 45 лет будущее поколение откроет эту капсулу, они увидят, что мы верили в силу образования, дружбу, мир и единство. Пусть эта капсула станет символом связи поколений, любви к родному городу и веры в завтрашний день. Огромное спасибо всем, кто вложил силы и душу в создание этого прекрасного места. С праздником, дорогой и любимый Сухум! Пусть в наших сердцах и в наших детях, которым мы передаем будущее, всегда живет память об этом дне», – сказала она.

Затем к присутствующим обратился ученик 11-го класса средней школы № 2 им. А. С. Пушкина Никита Чанба:

«Для меня большая честь стать свидетелем и участником такого исторического события, как открытие набережной и закладка «Капсулы времени». Она станет мостом от 2026-го к 2071 году, символом связи наших народов, настоящего и будущего. Абхазия прошла долгий и непростой путь к своей свободе.

Сегодня мы свято чтим память и наследие первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба и второго президента Сергея Васильевича Багапша, которые сумели сплотить дух нации, объединить наши народы, и благодаря которым мы обрели официальное признание независимости».

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Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 03 июля 2026 13:00

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