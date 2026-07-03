С БЛАГОДАРНОСТЬЮ НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ
Сухум. 3 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Табличку с благодарностью Нижнему Новгороду открыли у «Брехаловки» в Сухуме. Нижегородские власти провели подсветку колоннады и деревьев на набережной Махаджиров.
Президент Бадра Гунба поблагодарил власти Нижнего Новгорода за оказанную помощь, отметил, что подобные проекты будут способствовать развитию отношений с городом-побратимом.
Официальное открытие части реконструированной набережной Сухума состоится 3 июля.
Работы стали возможны благодаря поддержке Татарстана, Башкортостана, Нижнего Новгорода, Краснодарского края, сухумского аэропорта и российско-абхазских предпринимателей.
Общая протяженность реконструируемой набережной составляет 1920 метров, общая площадь – 13,7 га. Стоимость проекта – более 2,5 млрд рублей.