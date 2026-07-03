Сухум. 3 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Табличку с благодарностью Нижнему Новгороду открыли у «Брехаловки» в Сухуме. Нижегородские власти провели подсветку колоннады и деревьев на набережной Махаджиров.

Президент Бадра Гунба поблагодарил власти Нижнего Новгорода за оказанную помощь, отметил, что подобные проекты будут способствовать развитию отношений с городом-побратимом.