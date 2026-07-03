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Абхазия Информ

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ

Новости Пятница, 03 июля 2026 13:37
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С БЛАГОДАРНОСТЬЮ НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ

Сухум. 3 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Табличку с благодарностью Нижнему Новгороду открыли у «Брехаловки» в Сухуме. Нижегородские власти провели подсветку колоннады и деревьев на набережной Махаджиров.

Президент Бадра Гунба поблагодарил власти Нижнего Новгорода за оказанную помощь, отметил, что подобные проекты будут способствовать развитию отношений с городом-побратимом.

Официальное открытие части реконструированной набережной Сухума состоится 3 июля.

Работы стали возможны благодаря поддержке Татарстана, Башкортостана, Нижнего Новгорода, Краснодарского края, сухумского аэропорта и российско-абхазских предпринимателей.

Общая протяженность реконструируемой набережной составляет 1920 метров, общая площадь – 13,7 га. Стоимость проекта – более 2,5 млрд рублей.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 03 июля 2026 13:38

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