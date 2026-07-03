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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ВСТРЕТИЛИСЬ С УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТОВ «КОМАНДА АБХАЗИИ»

Новости Пятница, 03 июля 2026 13:44
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БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ВСТРЕТИЛИСЬ С УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТОВ «КОМАНДА АБХАЗИИ»

Сухум. 3 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко провели встречу с участниками проектов «Команда Абхазии», победителями конкурсов «Гостеприимная Абхазия» и «Абхазия рекомендует».

Ранее, 1 июля, прошло заседание Наблюдательного совета конкурса управленцев «Команда Абхазии», на котором были подведены итоги регистрационной кампании второго сезона конкурса. Заявочная кампания проходила с 14 апреля по 30 июня 2026 года.

На конкурс поступило 3384 заявки. Это реальный показатель доверия граждан к проекту и их готовности участвовать в развитии страны. Более 84% участников, ответивших на вопрос об отношении к государственной службе, выразили заинтересованность в работе на благо республики.

Второй сезон показал качественный сдвиг в структуре участников. К конкурсу присоединились действующие руководители – начальники управлений Администрации президента, Министерства социального обеспечения, директора государственных фондов. Доля участников старше 50 лет выросла почти втрое – с 2,6% до 8,8%, а доля участников до 25 лет снизилась с 47% до 32%. Конкурс становится инструментом профессионального роста для управленцев всех уровней.

«Благодарю первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Владиленовича Кириенко за личное внимание к проекту «Команда Абхазии» и за ту системную работу, которая позволяет нам выстраивать эффективные механизмы поиска и поддержки управленцев. Отдельное спасибо платформе «Россия – страна возможностей» и Андрею Анатольевичу Бетину за то, что делятся с нами лучшими российскими методиками и опытом проведения конкурсов управленцев. Уверен, что наше сотрудничество будет только укрепляться», – сказал президент.

На встрече «Мухус» была представлена планшетная экспозиция с визуальными материалами по проектам: фотографиями, схемами, скриншотами и инфографикой. Бадра Гунба и Сергей Кириенко ознакомились с презентациями, пообщались с руководителями инициатив и задали вопросы по дальнейшим этапам работы.

Среди представленных проектов – международный турнир «Сила Абхазии» на объекте «Абхазский рубеж», приуроченный к годовщине освобождения Сухума, проект художественной подсветки культурно-исторических объектов «Свет культуры», экологическая инициатива «Чистая Гагра» и другие.

После осмотра экспозиции общение продолжилось в неформальной обстановке. Участники рассказали, как конкурсы помогли им развить собственные инициативы, расширить профессиональные возможности и получить новый опыт.

Подобные встречи являются важным инструментом обратной связи и позволяют выстраивать системную работу по развитию туристического и социального потенциала республики, создавая условия для самореализации жителей Абхазии и продвижения качественных изменений в сфере гостеприимства.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 03 июля 2026 13:47

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