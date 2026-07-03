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Абхазия Информ

ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ МЧС АБХАЗИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Новости Пятница, 03 июля 2026 13:50
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ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ МЧС АБХАЗИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Сухум. 3 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Завершился чемпионат МЧС Абхазии по мини-футболу в честь 20-летия ведомства. В нём приняли участие команды из всех районов республики, а также центрального аппарата министерства.

Министр Лев Квициния отметил высокий уровень подготовки и проведения первенства, поздравил участников и призёров с юбилеем спасательного ведомства страны.

По итогам всех отборочных игр, полуфинала и финала третье место в чемпионате заняла команда ПСО города Сухум, второе – футбольная команда ПСЧ Гудауты.

Победителем первенства МЧС Абхазии 2026 года стала команда центрального аппарата МЧС Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 03 июля 2026 13:54

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